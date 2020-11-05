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Макроэкономика 05.11.2020 20:13

Нацбанк Грузии подтвердил прогноз падения ВВП в 2020г на 5% и роста на 5% в 2021г

Национальный банк Грузии подтвердил свой августовский прогноз снижения ВВП страны в 2020 году на 5% и ожидание экономического роста в следующем году на 5%.

"На фоне падения внешнего спроса и беспрецедентных ограничений внутренней экономической активности, обусловленных пандемией COVID-19, реальный ВВП, согласно текущему прогнозу, в 2020 году снизится на 5%", - говорится в отчете Нацбанка по монетарной политике, опубликованном на его сайте.

Отмечается, что процесс восстановления экономики, начатый во второй половине текущего года продолжится в 2021 году, несмотря на то, что после открытия границ и снятия ограничений сектор туризма, один из ключевых в экономике Грузии, будет восстанавливаться лишь поэтапно.

Как сообщалось, в третьем квартале текущего года ВВП сократился на 3,8% к уровню июля-сентября прошлого года против падения на 12,3% во втором квартале год к году, в том числе в сентябре в годовом измерении - только на 0,7%.

В отчете регулятора подчеркивается, что в любом случае он будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для сохранения стабильности цен и защиты покупательной способности лари, что предполагает рост цен в рамках целевого показателя (3%) в среднесрочной перспективе.

"Хотя неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, очень осложняет макроэкономическое прогнозирование, динамика показателя годовой инфляции последнего периода практически совпадает с прогнозом, существовавшим в начале пандемии. В частности, в третьем квартале 2020 года фактическая инфляция в годовом исчислении, в соответствии с предыдущим прогнозом составила 4,8%", - говорится в документе.

Нацбанк прогнозирует, что инфляция в 2020 году останется выше 3%, а в 2021 году приблизится к этому показателю.

Также отмечается, что, несмотря на полученную от международных финансовых организаций значительную помощь, которая частично компенсирует последствия пандемии, ЦБ "остается перед серьезным выбором" в плане монетарной политики.

В конце октября ставка рефинансирования второй раз подряд была сохранена на уровне 8% годовых. "Поскольку ожидается, что в среднесрочном периоде фактор ослабления спроса перевесит, ставка поэтапно сократится. Параллельно со снижением инфляционных ожиданий, возможно, она временно опустится ниже нейтральной ставки, которая оценивается в пределах 6,5%", - заявляет Нацбанк.

Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 5%, Всемирный банк - на 6%, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития - на 5%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВВП, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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