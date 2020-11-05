Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП еврозоны на 2020 год, ожидает снижения на 7,8%

Европейская комиссия (ЕК) несколько улучшила прогноз для экономики еврозоны на 2020 год, предупредив при этом о сохранении высокой неопределенности из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.

Согласно новым оценкам ЕК, ВВП еврозоны в текущем году снизится на 7,8%. Предыдущий прогноз предусматривал падение на 8,7%.

Прогноз роста экономики еврозоны на 2021 год ухудшен до 4,2% с ожидавшихся в июле 6,1%.

В 2022 году, согласно прогнозу ЕК, ВВП еврозоны увеличится на 3%.

Экономика Евросоюза, как ожидается, снизится на 7,4% в 2020 году и вырастет соответственно на 4,1% и 3% в 2021 и 2022 годах.

"Объем ВВП как в еврозоне, так и в ЕС не восстановится до докризисных уровней к 2022 году", - говорится в осеннем прогнозе ЕК.

"Пандемия коронавируса является очень серьезным ударом как для стран ЕС, так и для глобальной экономики, с крайне тяжелыми экономическими и социальными последствиями, - отмечают в организации. - В первом полугодии текущего года экономика Европы пережила мощный шок и перешла к быстрому восстановлению в третьем квартале после постепенного снятия ограничительных мер".

Однако возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в последние недели несет новые проблемы, поскольку власти европейских государств вынуждены вводить новые карантинные меры.

"Нынешняя эпидемиологическая ситуация означает, что наши оценки в рамках прогнозного горизонта подвержены высокой степени неопределенности и рискам", - говорится в докладе.

Экономические последствия пандемии коронавируса были очень разными в отдельных странах ЕС, и столь же разными являются перспективы восстановления экономики, отмечают в ЕК. Это связано как с различиями в степени распространения коронавируса, в жесткости карантинных мер, так и в структурном составе ВВП экономик и объемах стимулов, принятых государствами в ответ на кризис.

Согласно прогнозу ЕК, безработица в еврозоне в 2020 году увеличится до 8,3% с 7,5% в 2019 году, в 2021 году поднимется до 9,4%, а в 2022 году снизится до 8,9%. В Евросоюзе безработица в текущем году составит 7,7%, в следующем - 8,6%, в 2022 году - 8%.

Еврокомиссия ожидает существенного роста дефицитов бюджетов европейских государств в этом году в связи с увеличением их расходов на социальное обеспечение и меры поддержки экономики, а также падением доходов от сбора налогов.

Совокупный дефицит бюджета государств еврозоны, как ожидается, составит 8,8% ВВП в 2020 году (0,6% ВВП в 2019 году). В 2021 году показатель составит 6,4% ВВП, в 2022 году - 4,7% ВВП, прогнозируют в ЕК. Совокупный показатель госдолга стран еврозоны составит 101,7% ВВП в текущем году (85,9% ВВП в 2019 году), 102,3% ВВП в 2021 году и 102,6% ВВП в 2022 году, ожидают в ЕК.

Средний уровень инфляции в еврозоне (индекс HICP), согласно прогнозу регулятора, в 2020 году составит 0,3%, в 2021 году - 1,1%, в 2022 году - 1,3%.

ВВП Германии, как ожидается, снизится на 5,6% в 2020 году и увеличится на 3,5% и 2,6% в 2021 и 2022 годах соответственно, ВВП Франции - упадет на 9,4% в текущем году и вырастет на 5,8% и 3,1% в следующие два года, прогнозируют в ЕК.

Падение ВВП Италии и Испании в этом году, как ожидается, составит 9,9% и 12,4%. В 2021-2022 годах экономика Италии, согласно прогнозу ЕК, вырастет на 4,1% и 2,8%, Испании - на 5,4% и 4,8% соответственно.