Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

04.11 $/bbl   WTI 39.15 1.49 Brent 41.23 1.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.11.2020 18:14

Лукашенко предупредил: уехавшие в Польшу белорусские врачи не смогут вернуться

Врачи, которые собираются ехать на работу в Польшу должны понимать, что не смогут вернуться, заявил президент Александр Лукашенко на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций в четверг.

"Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что "это не угроза, а приказ для правительства". "Всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - считает президент.

Таким образом он прокомментировал намерение Польши пригласить к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Белоруссии, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, ВРАЧИ, ВЫЕЗД


Похожие новости


Лукашенко: поляки и литовцы будут торговать с Россией через Черное море Следующие Евроигры пройдут в Кракове в 2023 году Лукашенко пообещал, что Белоруссия не будет смотреть спокойно, если Польша будет бряцать оружием Варшава ожидает от Минска ответа по "катынскому списку"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]