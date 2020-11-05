Лукашенко предупредил: уехавшие в Польшу белорусские врачи не смогут вернуться

Врачи, которые собираются ехать на работу в Польшу должны понимать, что не смогут вернуться, заявил президент Александр Лукашенко на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций в четверг.

"Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что "это не угроза, а приказ для правительства". "Всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - считает президент.

Таким образом он прокомментировал намерение Польши пригласить к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Белоруссии, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.