Лукашенко предупредил: уехавшие в Польшу белорусские врачи не смогут вернуться

Врачи, которые собираются ехать на работу в Польшу должны понимать, что не смогут вернуться, заявил президент Александр Лукашенко на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций в четверг.
"Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что "это не угроза, а приказ для правительства". "Всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - считает президент.
Таким образом он прокомментировал намерение Польши пригласить к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Белоруссии, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.
ВС Азербайджана уничтожили артиллерийскую батарею противника в Агдамском направлении
ВС Азербайджана уничтожили колонну противника в Агдеринском направлении
Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении инфраструктуры ВС Армении в Тертерском направлении
Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $40,9 за баррель
Нацбанк Грузии подтвердил прогноз падения ВВП в 2020г на 5% и роста на 5% в 2021г
Президент Алиев утвердил список передаваемых в управление АИХ госкомпаний
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19, 14 человек скончались
Турция приступила к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Власти Азербайджана с 2021г будут выдавать соцпособие малоимущим гражданам за рубежом
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club прекращает сотрудничество с компаниями поддержавшими сепаратистский режим
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение