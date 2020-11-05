В Австрии фиксируют рекордные показатели по коронавирусу

В Австрии за сутки диагностировали свыше 7 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19, что является рекордным показателем, сообщает австрийское издание "Кронен цайтунг".
По данным газеты, в четверг суточный прирост заражений составил 7 тыс. 416. Согласно данным статистического сайта Worldometer, это почти на 3 тыс. выше показателя неделю назад 29 октября (4 тыс. 453).
Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировали еще 41 случай смерти людей с коронавирусом. По данным Worldometer, предыдущий рекорд был зафиксирован 4 ноября и составил 35. Таким образом, в Австрии впервые суточный показатель смертности инфицированных превысил отметку в 40.
Также издание отмечает, что число госпитализаций заболевших коронавирусом вновь резко возросло.
Канцлер Австрии Себастьян Курц с 3 ноября объявил в стране облегченный режим самоизоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19. Планируется, что новые меры продлятся до 30 ноября.
Подготовленные меры предусматривают, что населению будет запрещено, за некоторыми исключениями, покидать дома с 20:00 до 06:00. Курц пояснил, что в период такого комендантского часа людям, тем не менее, разрешат перемещаться по работе и даже ходить на прогулки.
Ресторанам будет разрешено готовить еду только на вынос. Отели продолжат работать в крайне ограниченном объеме.
Музеи, театры, зоопарки, спортзалы будут вынуждены приостановить работу.
Школы пока что продолжат работу, однако власти оставляют за собой право пересмотреть это решение.
Общее число заражений с начала эпидемии в Австрии составляет свыше 132 тыс., более 1,2 тыс. инфицированных скончались.
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