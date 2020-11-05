Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении инфраструктуры ВС Армении в Тертерском направлении.

«В результате операции, проведенной подразделениями армии Азербайджана на Тертерском направлении фронта, был нанесен серьезный урон военной инфраструктуре противника. В результате артиллерийских ударов по противнику были разрушены штаб 7-го горнострелкового полка 10-ой горнострелковой дивизии, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении в селе Тонашен», - говорится в сообщении.

Х.Насирзаде