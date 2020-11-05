Госнефтефонд Азербайджана продолжит инвестиции в Южную Корею через паевые фонды

Продажа офисного комплекса "Pine Avenue Tower A" в Сеуле не означает уход Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) с инвестиционного рынка Южной Кореи, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНФАР.

«Данная сделка не предполагает уход ГНФАР из Южной Кореи. В настоящее время инвестиционный портфель Госнефтефонда включает в себя инвестиции в Южную Корею через паевые инвестиционные фонды, вкладывающие средства в недвижимость и частные акции», - отметили в ГНФАР.

В Фонде также не исключили, что в будущем, с учетом инвестиционной стратегии ГНФАР и подробного анализа текущих тенденций на финансовых рынках, могут произойти определенные изменения в инвестициях в Южную Корею, а также увеличения их доли.

Как сообщалось, ГНФАР в марте 2014 года приобрел 25-этажный комплекс «Pine Avenue Tower A» офисного типа в центре Сеула за 470 млрд корейских вон.

ГНФАР 3 ноября 2020 года объявил о продаже Pine Avenue Tower A за 521,5 млрд южнокорейских вон (примерно $460,8 млн - ИФ) компании Shinhan Card, являющейся основным арендатором данного объекта.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова