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СНГ 05.11.2020 19:13

Планов вводить локдаун в Москве пока нет - Собянин

Власти Москвы не планируют вводить локдаун в столице, система здравоохранения справляется с нагрузкой, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.

"Мы пока не предполагаем это делать (вводить локдаун - ИФ), считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами, которые есть", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр добавил, что на этой неделе в городе отмечается рост и числа выявляемых случаев COVID-19, и госпитализации больных. Мэр добавил, что "расслабляться нельзя, болезнь никуда не ушла".

По его словам, ранее на протяжении двух недель в Москве наблюдалась стабилизация ситуации с COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]