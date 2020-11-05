Планов вводить локдаун в Москве пока нет - Собянин

Власти Москвы не планируют вводить локдаун в столице, система здравоохранения справляется с нагрузкой, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.

"Мы пока не предполагаем это делать (вводить локдаун - ИФ), считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами, которые есть", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр добавил, что на этой неделе в городе отмечается рост и числа выявляемых случаев COVID-19, и госпитализации больных. Мэр добавил, что "расслабляться нельзя, болезнь никуда не ушла".

По его словам, ранее на протяжении двух недель в Москве наблюдалась стабилизация ситуации с COVID-19.