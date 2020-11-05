ВС Азербайджана уничтожили колонну противника в Агдеринском направлении

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении заманенной в засаду военной колонны противника вблизи Агдере.

"В результате специальной операции, проведенной подразделениями Азербайджанской Армии в Агдеринском направлении фронта, военная колонна вооруженных сил Армении была заманена в засаду и уничтожена", - говорится в заявлении Минобороны.

Согласно сообщению, в результате были полностью уничтожены движущиеся по маршруту Агдере-Паправенд одна командирская машина, одна машина связи, два грузовика "КамАз" с личным составом и боеприпасами, а также 3 грузовика "Урал" с пушкой на прицепе.

А. Мамедов