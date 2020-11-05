Штаб Трампа намерен оспорить результаты выборов в Неваде - СМИ

Штаб президента США Дональда Трампа, добивающегося переизбрания, намерен через суд оспорить результаты подсчета голосов в играющем ключевое значение на выборах штате Невада, сообщает телеканал Fox News.

По информации штаба Трампа, как минимум 10 тыс. голосов, подсчитанных в этом штате, принадлежат людям, которые уже не проживают в Неваде.

Ожидается, что штат Невада в ближайшее время огласит результаты подсчета голосов на президентских выборах. Согласно предварительным данным, победу в Неваде одерживает демократ Джо Байден. В случае если это подтвердится, то в результате Байден сможет набрать необходимые для избрания президентом 270 голосов выборщиков.

Ранее Байден по прогнозам трех крупнейших американских телеканалов победил в "колеблющихся" штатах Висконсин и Мичиган, получив 26 голосов выборщиков.

Однако штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине, который считается одним из ключевых для общей победы на президентских выборах. В заявлении сообщается о нарушениях в некоторых округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. В США в случае небольшого разрыва между участниками президентской гонки действительно кандидат может потребовать пересчета голосов.

Кроме того, штаб Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть процесс подсчета голосов в штате Пенсильвания от наблюдателей-республиканцев.

Как республиканцы, так и демократы готовятся оспаривать результаты подсчетов бюллетеней в тех случаях, когда этот процесс будет казаться им непрозрачным или совершенным с нарушениями. Прецедент подобного выявления победителя уже есть: в 2000 году Джордж Буш-младший стал президентом благодаря Верховному суду, причем с перевесом всего в один голос. Тогда разрыв между Бушем и его соперником Альбертом Гором во Флориде был крайне невелик, и в итоге суд решил, с перевесом в один голос, что победил в этом штате Буш.