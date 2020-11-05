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Дальнее зарубежье 05.11.2020 20:18

Трамп в случае проигрыша поборется за пост президента в 2024 году, считает его экс-советник

Президент США Дональд Трамп, вероятно, будет бороться за пост главы государства в 2024 году, если проиграет в этом, полагает его экс-советник Брайан Ланза.

"Через четыре года он все еще будет в хорошей форме, чтобы снова баллотироваться", - сказал Ланза в эфире ВВС.

По его словам, если президент сейчас "проиграет в очень тяжелых выборах", то у него будут "все основания снова вести борьбу".

"У Байдена (нынешнего кандидата от демократов в президенты США - ИФ) будет возможность руководить страной и попробовать вывести ее из пандемии коронавируса. Мы увидим, в чем он преуспел, а в чем - нет. А в Республиканской партии нет никого, кто бы мог составить реальную конкуренцию Трампу на праймериз", - добавил бывший советник Трампа.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден. Победитель выборов пока не определился.

Ранее Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Прогнозируется, что в случае если кандидаты начнут опротестовывать те или иные результаты в судах, процесс выявления победителя может занять несколько недель.

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Тэги: США, ТРАМП, ЭКС/СОВЕТНИК, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]