Трамп в случае проигрыша поборется за пост президента в 2024 году, считает его экс-советник

Президент США Дональд Трамп, вероятно, будет бороться за пост главы государства в 2024 году, если проиграет в этом, полагает его экс-советник Брайан Ланза.
"Через четыре года он все еще будет в хорошей форме, чтобы снова баллотироваться", - сказал Ланза в эфире ВВС.
По его словам, если президент сейчас "проиграет в очень тяжелых выборах", то у него будут "все основания снова вести борьбу".
"У Байдена (нынешнего кандидата от демократов в президенты США - ИФ) будет возможность руководить страной и попробовать вывести ее из пандемии коронавируса. Мы увидим, в чем он преуспел, а в чем - нет. А в Республиканской партии нет никого, кто бы мог составить реальную конкуренцию Трампу на праймериз", - добавил бывший советник Трампа.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден. Победитель выборов пока не определился.
Ранее Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.
Прогнозируется, что в случае если кандидаты начнут опротестовывать те или иные результаты в судах, процесс выявления победителя может занять несколько недель.
ВС Азербайджана уничтожили артиллерийскую батарею противника в Агдамском направлении
ВС Азербайджана уничтожили колонну противника в Агдеринском направлении
Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении инфраструктуры ВС Армении в Тертерском направлении
Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $40,9 за баррель
Нацбанк Грузии подтвердил прогноз падения ВВП в 2020г на 5% и роста на 5% в 2021г
Президент Алиев утвердил список передаваемых в управление АИХ госкомпаний
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19, 14 человек скончались
Турция приступила к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Власти Азербайджана с 2021г будут выдавать соцпособие малоимущим гражданам за рубежом
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club прекращает сотрудничество с компаниями поддержавшими сепаратистский режим
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение