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Карабахский конфликт 05.11.2020 20:51

ВС Азербайджана уничтожили артиллерийскую батарею противника в Агдамском направлении

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении батареи 41-го артиллерийского полка.

"В ходе боев в Агдамском направлении части азербайджанской армии нанесли удар по батареям 41-го артиллерийского полка", - говорится в заявлении Минобороны.

Согласно сообщению, в результате противник понес тяжелые потери убитыми и ранеными.

"Кроме того, огнем было уничтожено большое число боеприпасов и артиллерийских установок", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, БАТАРЕЯ, УНИЧТОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]