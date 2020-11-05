ВС Азербайджана уничтожили артиллерийскую батарею противника в Агдамском направлении

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении батареи 41-го артиллерийского полка.

"В ходе боев в Агдамском направлении части азербайджанской армии нанесли удар по батареям 41-го артиллерийского полка", - говорится в заявлении Минобороны.

Согласно сообщению, в результате противник понес тяжелые потери убитыми и ранеными.

"Кроме того, огнем было уничтожено большое число боеприпасов и артиллерийских установок", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов