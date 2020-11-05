Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что уверенно побеждает своего соперника, демократа Джо Байдена на выборах, если считать "законные бюллетени".

"Если вы посчитаете законные бюллетени, то я легко выигрываю выборы. Если вы посчитаете незаконные и пришедшие с опозданием бюллетени, то они (демократы - ИФ) могут украсть у нас выборы", - говорится в заявлении Трампа.

В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Еще за несколько месяцев до выборов Трамп предупреждал, что модное в этом году из-за коронавируса COVID-19 голосование по почте опасно, так как защитить бюллетени от различных махинаций почти невозможно. Республиканцы также подчеркивают, что спорные ситуации с подсчетом голосов возникают в штатах, где губернаторы - демократы.

Если на финальном этапе завершения подсчетов голосов в "колеблющихся" штатах не произойдет сюрпризов, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден наберет достаточно голосов для победы. Трамп и его предвыборный штаб дали понять, что не примут этот результат и будут оспаривать его через суды. Как отмечают наблюдатели, при таком развитии событий точка в споре о том, кто победил на выборах, может быть поставлена лишь через несколько недель.