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Финансы 06.11.2020 10:55

ЦБ Азербайджана планирует 10 ноября на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 13 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 10 ноября 2020 года проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 10 ноября проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 13 дней", - отметили в банке.

На предыдущем аукционе – 2 ноября - ЦБА привлек 200 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 26 октября установлен 6,01%-6,49%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦБ, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]