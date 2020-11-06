ЦБ Азербайджана планирует 10 ноября на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 13 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 10 ноября 2020 года проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 10 ноября проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 13 дней", - отметили в банке.

На предыдущем аукционе – 2 ноября - ЦБА привлек 200 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 26 октября установлен 6,01%-6,49%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков