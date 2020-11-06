Премьеры Белоруссии и России обсудили вопрос о производстве вакцины от Covid

Вопрос о подготовке к производству в Белоруссии российской вакцины от коронавируса был обсужден в телефонном разговоре глав правительств Белоруссии и России Романа Головченко и Михаила Мишустина, сообщила в пятницу пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.

"Обменялись информацией о ходе клинических испытаний вакцины "Спутник V" и подготовки к ее производству в Беларуси", - сообщила Исаева в своём аккаунте в Facebook в пятницу.

В телефонном разговоре, который состоялся вечером 5 ноября, стороны также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах. Премьер-министры договорились продолжить предметные переговоры на уровне профильных министерств и ведомств.