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Здравоохранение 06.11.2020 12:19

Премьеры Белоруссии и России обсудили вопрос о производстве вакцины от Covid

Вопрос о подготовке к производству в Белоруссии российской вакцины от коронавируса был обсужден в телефонном разговоре глав правительств Белоруссии и России Романа Головченко и Михаила Мишустина, сообщила в пятницу пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.

"Обменялись информацией о ходе клинических испытаний вакцины "Спутник V" и подготовки к ее производству в Беларуси", - сообщила Исаева в своём аккаунте в Facebook в пятницу.

В телефонном разговоре, который состоялся вечером 5 ноября, стороны также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах. Премьер-министры договорились продолжить предметные переговоры на уровне профильных министерств и ведомств.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]