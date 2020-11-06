Премьер Белоруссии поддержал программу сотрудничества СНГ в использовании атомной энергии

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко высказался в поддержку реализации программы сотрудничества в атомной энергетике в рамках СНГ до 2030 г.

"Весьма актуальным расцениваю рассмотрение рамочной программы сотрудничества (в СНГ) в области использования атомной энергии до 2030 года и план мероприятий по реализации ее первого этапа", - сказал Головченко в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в онлайн-режиме.

Фрагмент выступления премьер-министра Белоруссии распространила его пресс-служба.

"Сегодня Беларусь совместно с российскими партнерами готовится к запуску первого энергоблока Белорусской атомной электростанции. Для нас строительство атомной станции - это консолидирующий, созидательный проект для долгосрочного устойчивого развития страны и укрепления экономического суверенитета", - сказал Головченко.

"Для Беларуси, которая пострадала от чернобыльской катастрофы, решение в пользу строительства собственной атомной станции было выверенным. Были проанализированы все аспекты развития национальной программы ядерной энергетики. С самого начала реализации программы Беларусь открыто и со всей ответственностью делала и продолжит делать все необходимое для обеспечения наивысшей степени безопасности атомной станции", - добавил премьер.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью по 1200 МВт. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Первый энергоблок был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября. Официальная церемония подключения АЭС к энергосистеме запланирована на 7 ноября. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу заявил, что стране необходима ещё одна АЭС, чтобы уйти от зависимости по углеводородам, основным поставщиком которых является РФ.