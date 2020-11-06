Правительство ФРГ не планирует смягчать меры против коронавируса до конца месяца

В Германии до конца ноября не планируется смягчать "коронавирусные" меры, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Целью правительства остается стабилизировать этими мерами число инфекций до конца ноября", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, динамика распространения вируса в последние недели очень высокая, число заболевших "очень быстро растет". По данным института Роберта Коха, за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось в Германии на 21 тыс. 506 человек, это новый антирекорд пандемии в ФРГ. По словам Зайберта, в настоящее время проводится около 1,4 млн тестов в неделю, что позволяет выявлять больше случаев заболевания.

Еще в конце сентября канцлер Ангела Меркель предположила, что к рождеству число новых случаев инфицирования может составить 19 тыс. 200. Этот условный показатель был "побит" уже в октябре.