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Дальнее зарубежье 06.11.2020 17:55

Правительство ФРГ не планирует смягчать меры против коронавируса до конца месяца

В Германии до конца ноября не планируется смягчать "коронавирусные" меры, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Целью правительства остается стабилизировать этими мерами число инфекций до конца ноября", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, динамика распространения вируса в последние недели очень высокая, число заболевших "очень быстро растет". По данным института Роберта Коха, за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось в Германии на 21 тыс. 506 человек, это новый антирекорд пандемии в ФРГ. По словам Зайберта, в настоящее время проводится около 1,4 млн тестов в неделю, что позволяет выявлять больше случаев заболевания.

Еще в конце сентября канцлер Ангела Меркель предположила, что к рождеству число новых случаев инфицирования может составить 19 тыс. 200. Этот условный показатель был "побит" уже в октябре.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]