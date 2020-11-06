Трамп обрушился с критикой на Twitter

Президент США Дональд Трамп подверг критике политику Twitter после того, как социальная сеть сочла несоответствующими некоторые сообщения политика.
"Twitter вышел из-под контроля, что стало возможным благодаря подаренным правительством разделом 230", - написал Трамп на своей странице в социальной сети.
Президент имеет ввиду раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 г.
Ранее Twitter пометил как нежелательные две недавние публикации Трампа.
Президент США, пытающийся переизбраться на посту, фактически заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.
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