Трамп обрушился с критикой на Twitter

Президент США Дональд Трамп подверг критике политику Twitter после того, как социальная сеть сочла несоответствующими некоторые сообщения политика.

"Twitter вышел из-под контроля, что стало возможным благодаря подаренным правительством разделом 230", - написал Трамп на своей странице в социальной сети.

Президент имеет ввиду раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 г.

Ранее Twitter пометил как нежелательные две недавние публикации Трампа.

Президент США, пытающийся переизбраться на посту, фактически заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.