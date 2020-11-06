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Дальнее зарубежье 06.11.2020 18:15

Трамп обрушился с критикой на Twitter

Президент США Дональд Трамп подверг критике политику Twitter после того, как социальная сеть сочла несоответствующими некоторые сообщения политика.

"Twitter вышел из-под контроля, что стало возможным благодаря подаренным правительством разделом 230", - написал Трамп на своей странице в социальной сети.

Президент имеет ввиду раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 г.

Ранее Twitter пометил как нежелательные две недавние публикации Трампа.

Президент США, пытающийся переизбраться на посту, фактически заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.

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Тэги: США, ТРАМП, TWITTER, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]