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Дальнее зарубежье 06.11.2020 20:35

Германия проводит собственное расследование в связи с терактом в Вене

Генпрокуратура ФРГ ведет собственное расследование в связи с терактом в Вене, сообщил журналистам представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

"Генпрокуратура ведет расследование в отношении неизвестных в связи с терактом в Вене", - сказал он в Берлине в пятницу.

Он подтвердил, что в пятницу в нескольких регионах Германии прошли обыски, предметом обыска были квартиры и рабочие места четырех граждан, подозреваемых в том, что они были связаны с "венским" террористом.

В понедельник вечером мужчина открыл стрельбу в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи с главной синагогой города Штадттемпель, его застрелили полицейские. Австрийские правоохранители расценивают произошедшее как теракт, в ходе стрельбы погибли четыре человека.

Уничтоженный террорист - 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, он был вооружен автоматом Калашникова и мачете. Ранее он был приговорен к заключению за попытку примкнуть к террористическому объединению "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), но выпущен раньше срока, поскольку сумел убедить юстицию, что исправился.

4 ноября газета "Прессе" сообщила, что на брифинге в среду шеф полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что задержанные по этому делу находятся в возрасте от 18 до 28 лет, все они по происхождению иностранцы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, ТЕРАКТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]