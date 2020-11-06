Германия проводит собственное расследование в связи с терактом в Вене

Генпрокуратура ФРГ ведет собственное расследование в связи с терактом в Вене, сообщил журналистам представитель МВД ФРГ Стив Альтер.
"Генпрокуратура ведет расследование в отношении неизвестных в связи с терактом в Вене", - сказал он в Берлине в пятницу.
Он подтвердил, что в пятницу в нескольких регионах Германии прошли обыски, предметом обыска были квартиры и рабочие места четырех граждан, подозреваемых в том, что они были связаны с "венским" террористом.
В понедельник вечером мужчина открыл стрельбу в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи с главной синагогой города Штадттемпель, его застрелили полицейские. Австрийские правоохранители расценивают произошедшее как теракт, в ходе стрельбы погибли четыре человека.
Уничтоженный террорист - 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, он был вооружен автоматом Калашникова и мачете. Ранее он был приговорен к заключению за попытку примкнуть к террористическому объединению "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), но выпущен раньше срока, поскольку сумел убедить юстицию, что исправился.
4 ноября газета "Прессе" сообщила, что на брифинге в среду шеф полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что задержанные по этому делу находятся в возрасте от 18 до 28 лет, все они по происхождению иностранцы.
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