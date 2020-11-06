Facebook удалил сообщество сторонников Трампа за призывы к насилию из-за выборов

Социальная сеть Facebook заблокировала сообщество сторонников президента США Дональда Трампа, члены которой призывали к насилию и заявляли, что Демократическая партия ворует результаты выборов, сообщает издание USA Today.
"В соответствии с особыми мерами, которые мы принимаем в течение этого периода повышенной напряженности, мы удалили группу "Остановите воровство", которая организовывала события в реальном мире", - говорится в заявлении Facebook, распространенном в четверг.
"Группа была организована на основе принципов делегитимизации выборного процесса, и мы заметили тревожные призывы к насилию от некоторых членов сообщества", - отмечается в заявлении.
Сообщество в Facebook под названием "Остановите воровство" (англ. "Stop the Steal") привлекло более 350 тыс. человек и опубликовало около 7 тыс. постов за два дня. Ее участники организовывали протесты против подсчета голосов в штатах, заявляя, что соперник Трампа кандидат в президенты США от демократов Джо Байден ворует результаты выборы.
Как сообщает агентство Associated Press, в группе не сразу заметили призывы к насилию, однако позднее Центр по борьбе с разжиганием ненависти в сети поделился скриншотом одного из постов, в котором говорилось: "Ни одна из сторон не признает поражения. Время чистить оружие, время выходить на улицы".
В Facebook отметили, что продолжат пристально следить за незаконной активностью. По данным руководства соцсети, позднее в четверг стали появляться сообщества-подражатели удаленной группы, которые быстро набирали популярность. Их участники публикуют необоснованные заявления о мошенничестве на выборах и также организовывают протесты.
В четверг соцсеть также заблокировала использование хэштега "Остановите воровство", вследствие которого и появилось сообщество. Этот хэштег использовал Трамп и его союзники. Он использовался в 2016 и 2019 году, однако большую популярность получил в этом году.
Так, накануне этот хэштег был замечен в твите руководителя штаба Трампа Билла Степьена, в котором он призывал избирателей сообщать о нарушениях и мошенничестве в ходе выборов.
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