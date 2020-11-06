Вакцины против COVID-19 должны получать в ЕС разрешение, но есть временные исключения

Любая вакцина, поступающая на рынок ЕС, должна проходить проверку Европейского агентства лекарственных средств и получать разрешение в соответствии с нормами Евросоюза, подтвердил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.
"Безопасность (вакцин) является для нас всех настоящим приоритетом. Вот почему, согласно европейскому законодательству, нельзя выпускать вакцину на рынок без разрешения на основе ее всестороннего изучения. Нужно проверить качество, безопасность и эффективность", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
"Европейское агентство лекарственных средств - это европейский орган, обладающий компетенцией для успешного проведения оценок такого типа", - добавил он.
При этом де Кеерсмэкер уточнил, что "существуют ограниченные отклонения (от нормы), позволяющие государствам-членам прибегать в порядке временной меры к продуктам, которые не были разрешены (на уровне ЕС - ИФ)". "В таком случае, - объяснил представитель ЕК, - проверка осуществляется на уровне государства-члена, чтобы временно воспользоваться данным продуктом".
Так де Кеерсмэкер ответил на вопрос о настойчивых усилиях Венгрии по получению лицензий на вакцины российского и китайского производства против коронавируса. В частности, власти страны объявили о начале скорых клинических испытаний.
"Но безопасность - это наша ключевая обеспокоенность. Нужно, чтобы граждане были уверены в безопасности вакцин, вот почему Европейское агентство лекарственных средств проверяет их на безопасность", - повторил пресс-секретарь ЕК.
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