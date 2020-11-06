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Здравоохранение 06.11.2020 22:00

В Британии пройдут клинические испытания аспирина в лечении коронавируса

В Великобритании в ходе исследования эффективного лечения коронавируса COVID-10 протестируют аспирин, который используется в качестве препарата, разжижающего кровь, сообщает издание The Guardian.

"Есть четкое обоснование предположения, что аспирин полезен, он (препарат - ИФ) безопасный, недорогой и имеет широкую доступность", - цитирует The Guardian слова Питера Хорби, одного из руководителей исследования "Выздоровление" (англ. "Recovery")

На сайте исследования поясняется, что у пациентов с коронавирусом высок риск образования тромбов в крови из-за гиперактивности тромбоцитов - клеток крови, которые помогают останавливать кровотечение. Аспирин является антитромбоцитарным препаратом, он может сократить риск появления тромбов у заболевших.

В ходе исследования порядка 2 тыс. пациентов будут получать по 150 мг аспирина каждый день в дополнение к обычной схеме лечения. Затем данные о здоровье этих пациентов сравнят с данными заболевших, которые самостоятельно получили медицинскую помощь.

В ходе исследования "Выздоровление" также проводят испытания антибиотика Азитромицин и коктейля из антител компании Регенерон, который принимал президент США Дональд Тамп в ходе лечения COVID-19.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АСПИРИН, КОРОНАВИРУС, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]