В Британии пройдут клинические испытания аспирина в лечении коронавируса

В Великобритании в ходе исследования эффективного лечения коронавируса COVID-10 протестируют аспирин, который используется в качестве препарата, разжижающего кровь, сообщает издание The Guardian.
"Есть четкое обоснование предположения, что аспирин полезен, он (препарат - ИФ) безопасный, недорогой и имеет широкую доступность", - цитирует The Guardian слова Питера Хорби, одного из руководителей исследования "Выздоровление" (англ. "Recovery")
На сайте исследования поясняется, что у пациентов с коронавирусом высок риск образования тромбов в крови из-за гиперактивности тромбоцитов - клеток крови, которые помогают останавливать кровотечение. Аспирин является антитромбоцитарным препаратом, он может сократить риск появления тромбов у заболевших.
В ходе исследования порядка 2 тыс. пациентов будут получать по 150 мг аспирина каждый день в дополнение к обычной схеме лечения. Затем данные о здоровье этих пациентов сравнят с данными заболевших, которые самостоятельно получили медицинскую помощь.
В ходе исследования "Выздоровление" также проводят испытания антибиотика Азитромицин и коктейля из антител компании Регенерон, который принимал президент США Дональд Тамп в ходе лечения COVID-19.
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