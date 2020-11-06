Литва и Эстония обновили суточные антирекорды по Covid-19, в Латвии отмечено наибольшее число скончавшихся

В странах Балтии за сутки выявлено 2254 новых случая коронавируса, 1656 из них в Литве, 241 - в Эстонии, 357 - в Латвии.
В Литве, по данным министерства здравоохранения, за сутки зафиксировано наибольшее количество случаев заражения с начала распространения Covid-19, предыдущий максимум (1001 случай) был зафиксирован 31 октября. Накануне было подтверждено 999 новых случаев коронавируса.
По данным ведомства, за сутки скончались шесть заболевших Covid-19, всего вызванная вирусом болезнь унесла жизни 192 литовцев, еще 67 инфицированных умерли по другим причинам.
С начала пандемии Covid-19 в Литве был выявлен у 20 747 человек, выздоровление подтверждено у 5454 человек.
Лаборатории Литвы достигли предела возможностей по анализам на коронавирус, заявила заместитель директора лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Росита Бальчене.
"На полную мощность используется как оборудование, так и человеческие ресурсы. Ситуация такова, но пока лаборатории справляются с количеством анализов", - заявила она в пятницу в интервью национальному радио LRT.
Она отмечает, что в данный момент максимальное количество проб, которые можно проверить за сутки составляет около 12 тысяч.
В Эстонии за последние сутки выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, сообщил в пятницу департамент здоровья. Общее число заболевших увеличилось до 5 705 человек.
Отмечается, что это четвертый антирекорд за последние 10 дней. До этого было выявлено 31 октября - 134 заболевших, 4 ноября - 208, накануне был выявлен 131 новый случай.
Умерших за последние сутки не зафиксировано. Общее число жертв коронавируса составляет 73 человека.
В Латвии за сутки скончались семь человек с Covid-19, это наибольшее число умерших пациентов с начала распространения коронавируса, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 7476 человек, полностью выздоровели 1444 человека, скончались 95 заболевших.
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