Части ВС Армении в Агдере парализованы, наблюдается дефицит боеприпасов и ГСМ - Минобороны Азербайджана

Воинские части ВС Армении в Агдере парализованы, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Серьезные нехватки в обеспечении возникли в 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка 1-й общевойсковой армии ВС Армении в Агдере. Так, в подразделениях имеется нехватка продуктов питания, военного имущества, боеприпасов и горюче-смазочных материалов», - отмечается в сообщении министерства.

Минобороны указывает, что противник, понесший большие потери в живой силе и боевой технике в ходе боев на Агдеринском направлении фронта, не в состоянии восполнить эти потери.

«Прервана связь между вышеуказанными воинскими частями и командованием, а также возникли проблемы в управлении подразделениями», - отмечает ведомство.

Б.Рустамбеков