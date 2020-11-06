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Карабахский конфликт 06.11.2020 17:09

Части ВС Армении в Агдере парализованы, наблюдается дефицит боеприпасов и ГСМ - Минобороны Азербайджана

Воинские части ВС Армении в Агдере парализованы, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Серьезные нехватки в обеспечении возникли в 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка 1-й общевойсковой армии ВС Армении в Агдере. Так, в подразделениях имеется нехватка продуктов питания, военного имущества, боеприпасов и горюче-смазочных материалов», - отмечается в сообщении министерства.

Минобороны указывает, что противник, понесший большие потери в живой силе и боевой технике в ходе боев на Агдеринском направлении фронта, не в состоянии восполнить эти потери.

«Прервана связь между вышеуказанными воинскими частями и командованием, а также возникли проблемы в управлении подразделениями», - отмечает ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АГДЕРЕ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]