Байден вырывается вперед в ключевых штатах, где продолжается обработка избирательных бюллетеней

В США в пятницу обновили очередные результаты незавершенных подсчетов голосования в ключевых штатах, согласно которым избиратели отдают предпочтение кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену, сообщает телеканал NBC.

По его данным, к 07:00 пятницы по местному времени (16:00) после обновления результатов Байден получает 1 тыс. 96 голосов в штате Джорджия, где обработали уже 99% голосов. Таким образом, в этом штате Байден вырвался вперед и опережает Трампа на 917 голосов.

В Неваде Байдену уходит еще 11 тыс. 438 голосов жителей штата, разрыв между кандидатами составляет 0,9 процентных пункта в пользу бывшего вице-президента. На данный момент в штате учтены 89% голосов.

Кроме того, после обработки большего числа бюллетеней Байден заручился поддержкой еще 47 тыс. 52 жителей Аризоны, где осталось подсчитать еще 10% бюллетеней.

При этом, Трамп с отрывом в 0,3 процентных пункта лидирует в Пенсильвании, он получает 18 тыс. 229 голосов избирателей. В штате пока обработано 95% бюллетеней.

В настоящее время продолжается подсчет голосов в и других принципиально важных для исхода президентских выборов штатах США. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Среди таких штатов Пенсильвания (20 выборщиков), где, согласно госсекретарю Кэти Буквар, все бюллетени будут подсчитаны к пятнице.

В "колеблющемся" штате Джорджия (16 выборщиков) обработка бюллетеней может быть завершена через 10 дней после дня выборов, заявил представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.

Госсекретарь Невады Барбара Чегавске со своей стороны сообщила, что все бюллетени в соответствии с законом штата должны быть подсчитаны до конца дня 12 ноября.

Байден уже получил 264 голоса выборщиков, для победы ему необходимо еще 6. В случае, если он заручится голосами выборщиков одного из вышеперечисленных штатов, он сможет провозгласить свою победу на этих выборах.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп, пытающийся переизбраться на посту, фактически заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.