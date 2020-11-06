Политическая обстановка в Киргизии возвращена в правовое поле - Жапаров

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, исполняющий обязанности президента, на заседании Совета правительств стран СНГ в формате видеоконференции заявил о стабилизации политической обстановки в республике.
Жапаров, слова которого приводит пресс-служба правительства Киргизии, заявил, что в настоящий момент общественно-политическая ситуация в Киргизии стабилизировалась и политические процессы "вернулись в правовое поле".
Кроме того, он отметил, что "Киргизия остается полностью приверженной всем ранее взятым на себя обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений".
По его словам, итоги заседания Совета "станут хорошей основой для дальнейшего конструктивного взаимодействия государств-участников организации".
"Убежден, что наша совместная целенаправленная работа будет способствовать процессу укрепления тесных связей и взаимовыгодного партнерства в интересах наших стран", - заявил Жапаров.
Он отметил, что настоящее время все усилия правительства Киргизии направлены на восстановление социально-экономического положения страны и подготовки к предотвращению распространения второй волны пандемии коронавирусной инфекции.
По данным пресс-службы правительства Киргизии, по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписаны решения и ряд документов в сфере трансграничных перевозок радиоактивных материалов, а также об информационном взаимодействии государств-участников СНГ в области цифрового развития общества.
Следующее заседание Содружества состоится 28 мая в Минске, сообщили в пресс-службе.
После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.
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