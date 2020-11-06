ЦИК Грузии не выявила нарушений после пересчета голосования на 19 избирательных участках - представитель правящей партии

Центризбирком Грузии в последние два дня по настоятельному требованию оппозиционных партий пересчитал результаты голосования на 19 избирательных участках, и ни на одном из них нарушений обнаружено не было, заявил в пятницу на брифинге один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе.

"В процессе пересчета голосов участвовали представители оппозиции. Несмотря на это оппозиционные партии устраивают у зданий окружных избирательных комиссий и ЦИК шумные акции протеста и пытаются убедить людей в фальсификации выборов властями", - сказал Мдинарадзе.

В свою очередь лидеры оппозиции утверждают, что из 3 тыс. 847 избирательных участков нарушения были более чем в двух тысячах. Оппозиция требует пересчета итогов голосования во всех этих двух тысячах участках.

"Совершенно очевидно, когда не сходится число изъятых из урны бюллетеней с количеством проголосовавших на участке избирателей, речь идет о фальсификации выборов. Таких фактов огромное количество, но в ЦИК отказываются рассматривать наши жалобы", - заявила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

По ее словам, протест оппозиции будет продолжаться, пока власти не назначат новые парламентские выборы.