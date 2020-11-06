ЦИК Грузии не выявила нарушений после пересчета голосования на 19 избирательных участках - представитель правящей партии

Центризбирком Грузии в последние два дня по настоятельному требованию оппозиционных партий пересчитал результаты голосования на 19 избирательных участках, и ни на одном из них нарушений обнаружено не было, заявил в пятницу на брифинге один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе.
"В процессе пересчета голосов участвовали представители оппозиции. Несмотря на это оппозиционные партии устраивают у зданий окружных избирательных комиссий и ЦИК шумные акции протеста и пытаются убедить людей в фальсификации выборов властями", - сказал Мдинарадзе.
В свою очередь лидеры оппозиции утверждают, что из 3 тыс. 847 избирательных участков нарушения были более чем в двух тысячах. Оппозиция требует пересчета итогов голосования во всех этих двух тысячах участках.
"Совершенно очевидно, когда не сходится число изъятых из урны бюллетеней с количеством проголосовавших на участке избирателей, речь идет о фальсификации выборов. Таких фактов огромное количество, но в ЦИК отказываются рассматривать наши жалобы", - заявила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.
По ее словам, протест оппозиции будет продолжаться, пока власти не назначат новые парламентские выборы.
ВС Армении обстреливают села Тертерского района – Минобороны Азербайджана
Чехия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в двустороннем и многостороннем форматах – посол в Баку
ВС Азербайджана уничтожили минометные расчеты армянских военных в Тертерском районе – Минобороны
Нефть дешевеет, но может завершить неделю в "плюсе", Brent - $39,67 за баррель
Власти Азербайджана из-за COVID-19 окажут 3 пакет единовременной финпомощи предпринимателям в 10 городах и районах
Лукашенко: Белоруссии нужна ещё одна АЭС, чтобы уйти от зависимости по углеводородам
Аналитики оценивают рынок вакцин от коронавируса более чем в $10 млрд в год
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
Единовременную выплату в размере 190 манатов получат более 100 тыс. человек в 10 городах и районах Азербайджана
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение