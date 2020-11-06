Жапаров намерен приостановить свои обязанности премьера для участия в досрочных выборах президента Киргизии

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров намерен приостановить свои полномочия как главы правительства для участия в досрочных президентских выборах, намеченных на 10 января.

"Я приостановлю обязанности премьер-министра, по закону я должен это сделать, чтобы участвовать в выборах", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" Жапаров.

При этом, он не уточнил, когда намерен приостановить полномочия премьера.

"В таком случае первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков останется исполнять обязанности главы правительства", - сказал Жапаров.

24 октября ЦИК Киргизии назначила досрочные выборы президента страны на 10 января. По данным ЦИК на 6 ноября, поступило десять заявлений от кандидатов в президенты, в том числе от лидера оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахана Мадумарова и экс-спикера парламента Каната Исаева.

В минувшую среду и.о. президента Киргизии Жапаров заявил, что намерен до 14 ноября сложить полномочия главы государства для участия в досрочных выборах президента страны.

Согласно действующей конституции Киргизии, исполняющий обязанности президента страны не может участвовать в выборах главы государства. Для участия в досрочных выборах президента Киргизии Жапарову необходимо передать полномочия главы государства спикеру парламента страны, а также приостановить деятельность на посту премьера.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.