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Карабахский конфликт 06.11.2020 17:25

Генерал Кандемир: Армения капитулирует после освобождения Азербайджаном нескольких критических узловых точек

Снабжение Армении оружием при ее низких экономических показателях не имеет смысла, считает отставной бригадный генерал ВС Турции Осман Гази Кандемир.

«После заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева число стран, поставляющих Армении оружие, станет сокращаться и постепенно сойдет на нет. Естественно, продолжать снабжать государство, у которого уже нет экономического будущего, бессмысленно», - сказал Кандемир в интервью азербайджанскому журналу Region Plus.

Эксперт считает, что Армению давно исчерпала бы свои силы и проиграла, если бы ее не вооружали со стороны.

«Большую часть вооружения Армении составляют остатки советских армейских систем времен холодной войны. Часть этих запасов даже невозможно было использовать на поле боя; они так и оставались на складах. Но мы увидели, что у них огромное количество ракет»,- отметил Кандемир.

По словам отставного генерала, Армения капитулирует после освобождения Азербайджаном нескольких критических узловых точек.

«Думаю, что Армения капитулирует вскоре после освобождения еще нескольких критических узловых точек. Правда, она может признать капитуляцию не в виде «полного поражения», а другими способами. Но это уже неважно», - подчеркнул Кандемир.

При этом он уточнил, что обществу не стоит забегать вперед и опережать события. «Надо проявить терпение и дождаться, пока армия аккуратно закончит свою работу»,- добавил отставной генерал.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ЭКСПЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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