Режим санкций ЕС против буровых работ Турции в Восточном Средиземноморье продлен на год

Совет ЕС принял в пятницу решение о продлении до 12 ноября 2021 года рамочного режима ограничительных мер в ответ на незаконное проведение Турцией буровых работ в Восточном Средиземноморье.
"Таким образом, Европейский союз сохранит свою способность вводить целевые ограничительные меры в отношении лиц или организаций, ответственных или причастных к незаконному бурению углеводородов в Восточном Средиземноморье", - объясняется в коммюнике Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.
В документе поясняется, что санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц и замораживание активов для юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства подпавшим под санкции людям и организациям.
В настоящее время такие санкции введены против двух физических лиц.
В Брюсселе напоминают, что режим санкций против незаконной буровой деятельности в Восточном Средиземноморье основывается на выводах Совета ЕС от 14 октября 2019 года, которые были одобрены Европейским советом 17-18 октября 2019 года, "когда ЕС подтвердил свою полную солидарность с Кипром в отношении уважения его суверенитета и суверенных прав в соответствии с международным правом и предложил (Евро)комиссии и Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) представить предложения относительно (законодательных) рамок ограничительных мер".
Турецкие власти продолжают игнорировать эту позицию Европейского союза. В последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра.
В минувшую среду Турция объявила о новом этапе геологоразведочной деятельности в Восточном Средиземноморье для судна "Барбаросса Хайреддин-паша".
Сообщалось, что, что работы продлятся до 16 февраля 2021 года. Ранее сейсмографическое судно проводило работы у берегов Кипра.
По этому поводу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы распространил 4 ноября заявление, в котором выражалось глубокое сожаление ЕС по поводу продолжающегося проведение Турцией геологоразведочных работ в морских зонах Греции и Кипра.
"Это действие такого рода, что, к сожалению, продолжает создавать все больше напряженности и недоверия в регионе вместо того, чтобы способствовать поиску долгосрочных решений", - говорилось в документе.
По словам представителя ЕВС, это особенно неприемлемо "с учетом продолжающихся конструктивных попыток на всех уровнях создать пространство для диалога".
"Добросовестный диалог и воздержание от односторонних действий являются ключевыми элементами для достижения стабильной и безопасной обстановки в Восточном Средиземноморье и развития сотрудничества и взаимовыгодных отношений между ЕС и Турцией. Разногласия нужно обсуждать и разбирать за столом переговоров", - сказано в заявлении.
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