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Дальнее зарубежье 06.11.2020 17:53

Китай обнаружил коронавирус на упаковке морепродуктов с российского судна

Сотрудники китайской таможни обнаружили COVID-19 на упаковке морепродуктов, доставленных российским судном Stakfell, и приостановили для него импортную декларацию на неделю.

"Образцы с упаковки морепродуктов российского рыболовного судна и голландского склада проверили на коронавирус, результат тестирования на нуклеиновую кислоту положительный", - говорится в сообщении таможенного управления КНР.

В ведомстве отметили, что с пятницы таможня "приостанавливает импортную декларацию судна Stakfell и склада Daalimpex Velsen BV на одну неделю".

Через неделю ограничения автоматически будут сняты.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СУДНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]