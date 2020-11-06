Китай обнаружил коронавирус на упаковке морепродуктов с российского судна

Сотрудники китайской таможни обнаружили COVID-19 на упаковке морепродуктов, доставленных российским судном Stakfell, и приостановили для него импортную декларацию на неделю.

"Образцы с упаковки морепродуктов российского рыболовного судна и голландского склада проверили на коронавирус, результат тестирования на нуклеиновую кислоту положительный", - говорится в сообщении таможенного управления КНР.

В ведомстве отметили, что с пятницы таможня "приостанавливает импортную декларацию судна Stakfell и склада Daalimpex Velsen BV на одну неделю".

Через неделю ограничения автоматически будут сняты.