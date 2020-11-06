Чехия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в двустороннем и многостороннем форматах – посол в Баку

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в пятницу провела встречу с послом Чехии в Баку Миланом Экертом, сообщает отдел по связям с общественностью законодательного органа.
В ходе встречи стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества, отметили наличие больших перспектив.
«Мы намерены и в будущем развивать наши экономические, культурные и гуманитарные отношения с Чехией. За последние годы значительно вырос взаимный товарооборот. Есть широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах экономики как связь, торговля, транспорт, строительство, машиностроение, электроника», - сказала Гафарова.
При этом спикер отметила, что Азербайджан, играя важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, считает Чехию одним из основных партнеров в энергетическом сотрудничестве.
Экерт, в свою очередь, подчеркнул, что Прага придает большое значение развитию сотрудничества с Баку. Он добавил, что Азербайджан является важным стратегическим партнером Чехии.
«Чехия заинтересована в углублении отношений с Азербайджаном в двустороннем и многостороннем форматах. Развитие наших отношений в политической, экономической, торговой и гуманитарной сферах служит благополучию наших народов», - отметил посол.
В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по развитию межпарламентских отношений, путям урегулирования региональных конфликтов, вопросам борьбы с пандемией COVID-19 и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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