Байден после подсчета 98% голосов стал опережать Трампа в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания после обработки 98% бюллетеней, сообщает американские телевидение.
В настоящее время у Байдена в Пенсильвании - примерно на 5,5 тыс. голосов больше, чем у Трампа. До сих пор в этом штате лидировал как раз Трамп.
В случае, если Пенсильвания действительно останется за Байденом и Трампу не удастся успешно оспорить результаты голосования в этом и других штатах, кандидат от демократов наберет достаточно выборщиков для избрания президентом США.
Ранее американские СМИ сообщили, что Байден вырвался вперед и в штате Джорджия. В нем также до сих пор Трамп лидировал.
Аналогичный сценарий ранее наблюдался и в ряде других ключевых "колеблющихся" штатах: почти до конца подсчета там лидировал Трамп, а затем в избиркомах сообщали, что получили дополнительные бюллетени по почте. И по итогам их подсчета побеждал Байден.
Трамп и его сторонники полагают, что такое развитие событий свидетельствует о возможных нарушениях на выборах со стороны демократов. Президент США неоднократно давал понять, что пока не собирается принимать поражение и будет оспаривать итоги голосования в судах.
ВС Армении обстреливают села Тертерского района – Минобороны Азербайджана
Чехия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в двустороннем и многостороннем форматах – посол в Баку
ВС Азербайджана уничтожили минометные расчеты армянских военных в Тертерском районе – Минобороны
Нефть дешевеет, но может завершить неделю в "плюсе", Brent - $39,67 за баррель
Власти Азербайджана из-за COVID-19 окажут 3 пакет единовременной финпомощи предпринимателям в 10 городах и районах
Лукашенко: Белоруссии нужна ещё одна АЭС, чтобы уйти от зависимости по углеводородам
Аналитики оценивают рынок вакцин от коронавируса более чем в $10 млрд в год
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
Единовременную выплату в размере 190 манатов получат более 100 тыс. человек в 10 городах и районах Азербайджана
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение