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Карабахский конфликт 06.11.2020 18:21

ВС Армении обстреливают села Тертерского района – Минобороны Азербайджана

ВС Армении подвергают артиллерийскому обстрелу населенные пункты Тертерского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Подразделения армянских вооруженных сил подвергают обстрелу села Газьян, Гайнаг, Гапанлы и Гусанли Тертерского района. Азербайджанская армия предпринимает ответные действия по подавлению огневых точек противника», - подчеркивает оборонное ведомство.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]