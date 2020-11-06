Саудовскую принцессу ограбили в Париже на 1,5 млн евро

Неизвестные ограбили парижскую квартиру саудовской принцессы и вынесли драгоценностей, мехов, сумок и часов на сумму в 1,5 млн евро, сообщает в пятницу газета "Паризьен".

Полиции об ограблении стало известно в четверг днем. Из квартиры пропали 30 сумок Hermes стоимостью в 50 тыс. евро, ювелирные украшения, в том числе и часы Cartier за 8 тыс. евро, а также меховые пальто от Chanel. Подозрения следователей пало на мужчину, с которым принцесса познакомилась в августе.

"Этот друг ей много раз предлагал продать ее люксовые вещи на EBay, она отказывалась", - отмечают в полиции.

Во время ограбления 47-летняя принцесса находилась на курорте на юге Франции. По приезду в Париж она заболела и сейчас находится в госпитале Жоржа Помпиду.