Саудовскую принцессу ограбили в Париже на 1,5 млн евро

Неизвестные ограбили парижскую квартиру саудовской принцессы и вынесли драгоценностей, мехов, сумок и часов на сумму в 1,5 млн евро, сообщает в пятницу газета "Паризьен".
Полиции об ограблении стало известно в четверг днем. Из квартиры пропали 30 сумок Hermes стоимостью в 50 тыс. евро, ювелирные украшения, в том числе и часы Cartier за 8 тыс. евро, а также меховые пальто от Chanel. Подозрения следователей пало на мужчину, с которым принцесса познакомилась в августе.
"Этот друг ей много раз предлагал продать ее люксовые вещи на EBay, она отказывалась", - отмечают в полиции.
Во время ограбления 47-летняя принцесса находилась на курорте на юге Франции. По приезду в Париж она заболела и сейчас находится в госпитале Жоржа Помпиду.
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