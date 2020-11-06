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Это интересно 06.11.2020 19:42

Саудовскую принцессу ограбили в Париже на 1,5 млн евро

Неизвестные ограбили парижскую квартиру саудовской принцессы и вынесли драгоценностей, мехов, сумок и часов на сумму в 1,5 млн евро, сообщает в пятницу газета "Паризьен".

Полиции об ограблении стало известно в четверг днем. Из квартиры пропали 30 сумок Hermes стоимостью в 50 тыс. евро, ювелирные украшения, в том числе и часы Cartier за 8 тыс. евро, а также меховые пальто от Chanel. Подозрения следователей пало на мужчину, с которым принцесса познакомилась в августе.

"Этот друг ей много раз предлагал продать ее люксовые вещи на EBay, она отказывалась", - отмечают в полиции.

Во время ограбления 47-летняя принцесса находилась на курорте на юге Франции. По приезду в Париж она заболела и сейчас находится в госпитале Жоржа Помпиду.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРИНЦЕССА, ОГРАБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]