Генсовет ВТО, на котором планировалось 9 ноября утвердить нового гендиректора, перенесен на неопределенный срок

Генеральный Совет ВТО, на котором планировалось 9 ноября утвердить нового генерального директора Всемирной торговой организации, перенесен на неопределенный срок, консультации по кандидатуре продолжатся, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к ВТО.

По его словам, соответствующее оповещение о переносе было разослано в пятницу вечером.

Как сообщалось, в конце октября представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала по итогам голосования группы постпредов при ВТО опередила второго претендента из Кореи на пост главы ВТО, но США выступили резко против ее кандидатуры, а так как нужен консенсус при назначении, еще предстояли консультации, которые, судя по всему, пока ни к чему не привели.

Планировалось, что формальное утверждение кандидатуры нового гендиректора пройдет на заседании Генерального совета ВТО, которое было запланировано на 9 ноября 2020 года, но теперь перенесено до нового оповещения.

Оконджо-Ивеала за время своей карьеры работала министром финансов, а также министром иностранных дел Нигерии. За 25 лет работы в ВБ Оконджо-Ивеала занимала ряд высоких должностей, включая пост управляющего директора (вторая по важности позиция в банке). Также она дважды претендовала на пост президента ВБ.

Кандидат от Кореи Ю Мён Хи (53 года) стала первой женщиной, которая возглавила министерство торговли Южной Кореи. Она проработала в различных госучреждениях четверть века. Ю Мён Хи является специалистом по вопросам международной торговли, в частности, принимала участие в ключевых для Южной Кореи торговых переговорах с США и Китаем.

Как сообщалось ранее, предыдущий гендиректор ВТО Роберту Азеведу покинул пост 31 августа, не доработав год до конца своего второго срока, официально - по личным причинам. Он возглавлял ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года.