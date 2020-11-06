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Дальнее зарубежье 06.11.2020 22:45

ЕС добавил к своему санкционному списку по Сирии восемь новых членов правительства страны

Совет ЕС принял в пятницу решение включить в санкционный список Евросоюза по Сирии восемь недавно назначенных сирийских министров.

"В результате этого решения общее число лиц, на которых распространяется запрет на поездки (в ЕС) и замораживание активов, составляет 288 человек. 70 предприятий также подлежат замораживанию активов. Действующие в настоящее время санкции против сирийского режима были введены в 2011 году в ответ на жестокие репрессии против гражданского населения Сирии", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В опубликованном в тот же день "Официальном журнале" Евросоюза юридическом акте сообщается, что ограничительные меры введены в отношении министра нефти и минеральных ресурсов Бассама Тумы, министра здравоохранения Хасана Гобаша, министра промышленности Зияда Саббага, министра сельского хозяйства Хасана Катаны, министра электроэнергетики Гассана Замеля и против трех госминистров - Мухаммеда Барши, Маллюля Хусейна и Мухаммеда Хаддада.

"Компании и видные бизнесмены, которые извлекают выгоду из своих связей с режимом и из военной экономики, также подпадают под санкции", - отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что дополнительные ограничительные меры, принятые ЕС, включают запрет на импорт сирийской нефти, ограничения на ряд инвестиций в стране, замораживание активов Сирийского центрального банка в ЕС и экспортные ограничения на оборудование и технологии Евросоюза, которые могут быть использованы для внутренних репрессий или для перехватов телефонной и интернет-связи.

В коммюнике также сообщается, что Совет ЕС постоянно следит за развитием обстановки в Сирии, и "по-прежнему привержен поиску прочного и надежного политического решения сирийского конфликта на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и Женевского коммюнике 2012 года".

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, САНКЦИИ, ДОПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]