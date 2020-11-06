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Трамп в твиттере упомянул возможность решения участи выборов в Верховном суде США

Президент США Дональд Трамп в твиттере напомнил о возможности решать спорные вопросы по результатам выборов в Верховном суде страны.

"Пенсильвания повела себя ужасным незаконным образом, надеюсь, это исправит Верховный суд США. Эти бюллетени (в Пенсильвании и ряде других штатов - ИФ), поданные уже после дня выборов - тоже незаконные. Именно об этом говорил и президент", - процитировал Трамп известного в США юриста и бывшего федерального судью Кеннета Стара.

На данный момент в Верховном суде США шесть судей считаются консерваторами, настроенными в пользу республиканцев, и только трое - "судей-демократов". При этом Трамп назначил троих из девяти судей.

Трамп, который пока обеспечил себе 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.

В ряде ключевых "колеблющихся" штатах ранее наблюдалась следующая ситуация: почти до конца подсчета там лидировал Трамп, а затем в избиркомах сообщали, что получили дополнительные бюллетени по почте. И по итогам их подсчета побеждал Байден.

Трамп и его сторонники полагают, что такое развитие событий свидетельствует о возможных нарушениях на выборах со стороны демократов. Президент США неоднократно давал понять, что пока не собирается принимать поражение и будет оспаривать итоги голосования в судах.

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Тэги: США, ТРАМП, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]