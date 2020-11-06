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Дальнее зарубежье 06.11.2020 22:20

Главный тренер сборной Италии по футболу Манчини заболел коронавирусом

Тест главного тренера сборной Италии по футболу Роберто Манчини на коронавирус дал положительный результат.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии, болезнь 55-летнего специалиста проходит бессимптомно, сам тренер ушел на самоизоляцию.

Манчини является известным футболистом (в прошлом) и тренером. Будучи наставником он тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио", Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". Работе в сборной Италии, которую Манчини возглавил в 2018 году, предшествовала его деятельность в петербургском "Зените" (2017-2018г.).

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФУТБОЛ, ТРЕНЕР, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]