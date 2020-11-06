Премьер Грузии считает, что акции оппозиции создают угрозу распространения COVID-19

Глава грузинского правительства Георгий Гахария считает, что оппозиционные партии не должны отказываться от депутатских мандатов, а акции протеста, по его мнению, создают угрозу распространения вируса и могут ввести страну в экономический кризис.
"Пусть никто не забывает, что в этих (парламентских) выборах приняло участие больше граждан, чем в выборах 2016 года и пусть никто не забывает о том, что в этих выборах впервые в истории Грузии наши граждане дали мандат девяти партиям. Вошли бы они в парламент и парламентской платформой, усилением демократических институтов, позаботились бы о будущем страны и о выводе страны из кризиса, а не уличными акциями, ставя страну под риск распространения вируса и введения страны в экономический кризис", - заявил Гахария в пятницу в эфире грузинской телекомпании "Имеди".
При этом он отметил, что "главной целью правительства сегодня является здоровье граждан, спасение экономики и, конечно же, все это должно быть сделано так, чтобы никому не была ограничена свобода выражения".
"Для этого главное соблюдать правила. Верю, что мы справимся и с этим вызовом, и если они (оппозиция) нам не помогают, то пусть хотя бы не мешают", - сказал он.
Он также вновь указал на то, что на международном уровне парламентские выборы 31 октября в Грузии были признаны, как соответствующие фундаментальным демократическим правам.
"Это факт. Конечно же, были недостатки. Мы переходная демократия и это все должны помнить", - сказал Гахария, отметив, что на подобные недостатки необходимо отвечать в соответствующих демократических форматах, путем прохождения правовых процедур, а не на улице.
По словам премьера, необходимо установить все недостатки, провести соответствующее правовое изучение и дать им соответствующую правовую оценку.
По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.
Ранее в пятницу бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не доверяет статистике Минздрава, свидетельствующей о резком увеличении числа заражений COVID-19 в последние дни, и призвал своих сторонников продолжать борьбу за назначение новых парламентских выборов.
"Конечно, мы должны опасаться коронавируса, должны соблюдать все санитарные нормы, но, я уверен, власти раздувают цифры с вирусом, чтобы закрыть страну и люди не смогли вернуть украденные у них выборы. Поэтому с соблюдением санитарных норм в масштабах всей страны должны быть продолжены акции протеста", - написал Саакашвили в соцсетях.
Между тем, в рядах лидеров грузинской оппозиции уже есть случаи заражения COVID-19. Бывший министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили написал в пятницу в соцсетях, что заразился коронавирусной инфекцией. Ранее о заражении COVID-19 сообщила одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.
Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 51 тыс. 993, количество жертв коронавирусной инфекции достигло 423.
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