Президент США Дональд Трамп пообещал, что продолжит бороться за подсчет "законных" избирательных бюллетеней и против "незаконных", сообщил в пятницу его предвыборный штаб.
"С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть посчитаны, а незаконные бюллетени не должны быть посчитаны, но мы столкнулись с сопротивлением этому базовому принципу со стороны демократов на каждом шагу. Мы продолжим этот процесс с учетом всех юридических аспектов, чтобы гарантировать уверенность американского народа в его правительстве. Я никогда не перестану бороться за вас и за наш народ", - приводит слова Трампа его штаб в твиттере.
В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции.
Если на финальном этапе завершения подсчетов голосов в "колеблющихся" штатах не произойдет сюрпризов, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден наберет достаточно голосов для победы. Трамп и его предвыборный штаб дали понять, что не примут этот результат и будут оспаривать его через суды. Как отмечают наблюдатели, при таком развитии событий точка в споре о том, кто победил на выборах, может быть поставлена лишь через несколько недель.
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