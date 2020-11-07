СГБ Грузии расследует дело о подготовке госпереворота

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила в пятницу о начавшемся расследовании по факту подготовки свержения государственной власти.

В распространенном СГБ заявлении говорится, что поводом для начала расследования стала оперативная информация, согласно которой, "конкретные лица, в случае нежелательных для них результатов парламентских выборов, планировали свержение власти насильственным путем".

В заявлении говорится, что расследование продолжается, на данном этапе проведены различные следственные мероприятия, опрошены свидетели.

Накануне бывший спикер парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе был вызван в СГБ в связи с его недавними заявлениями о якобы подготовке определенными оппозиционными силами так называемого "революционного сценария".

Как заявил Кобахидзе журналистам после того, как в СГБ завершился его опрос, он назвал источник поступившей ему информации и рассказал, что ему известно о том, к чему готовились активисты и лидеры оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД). "Конечно же, следствие должно было заинтересоваться, и сегодня в связи с этим состоялся опрос", - сказал он.

Кобахидзе заявил, что незадолго до дня проведения парламентских выборов, которые состоялись 31 октября, ему стало известно о том, что под руководством лидеров ЕНД с целью создания провокаций были созданы группы, в которые вошли бывшие сотрудники силовых структур. "Это все относится к сценарию, созданному Михаилом Саакашвили", - сказал он.

Со своей стороны, министерство внутренних дел Грузии сообщило, что приступило к изучению информации о том, что определенные оппозиционные силы якобы создают группы из бывших сотрудников силовых органов для организации провокаций в период парламентских выборов.



