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Карабахский конфликт 07.11.2020 08:14

ВС Азербайджана уничтожили ряд пушек армянских войск

Министерство обороны Азербайджана сообщает о продолжении боевых действий в Карабахе.

"В течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта", - говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сообщению, боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта.

"Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. Противник понес потери убитыми и ранеными в результате артиллерийского обстрела боевых позиций 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении фронта. Несколько единиц автомобильной техники и минометных установок противника выведены из строя. В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской Армии, есть потери среди личного состава подразделений 1-го батальона 6-го горнострелкового полка противника. Также выведены из строя пушки 3-ей батареи артиллерийского дивизиона Д-30 противника", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство заявляет, что в настоящее время боевые операции продолжаются на всех направлениях фронта.

А. Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, БОИ, ПОЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]