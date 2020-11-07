ВС Азербайджана уничтожили ряд пушек армянских войск

Министерство обороны Азербайджана сообщает о продолжении боевых действий в Карабахе.

"В течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта", - говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сообщению, боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта.

"Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. Противник понес потери убитыми и ранеными в результате артиллерийского обстрела боевых позиций 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении фронта. Несколько единиц автомобильной техники и минометных установок противника выведены из строя. В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской Армии, есть потери среди личного состава подразделений 1-го батальона 6-го горнострелкового полка противника. Также выведены из строя пушки 3-ей батареи артиллерийского дивизиона Д-30 противника", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство заявляет, что в настоящее время боевые операции продолжаются на всех направлениях фронта.

А. Мамедов