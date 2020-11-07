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Республиканцы потребовали отделить бюллетени, полученные по почте в штате Пенсильвания до и после дня выборов в США

Республиканцы обратились в Верховный суд США с требованием не предпринимать штату Пенсильвания никаких действий в отношении бюллетеней, полученных по почте после дня выборов, 3 ноября, говорится в поданном иске.

"Учитывая результаты всеобщих выборов 3 ноября 2020 года, голосование в Пенсильвании вполне может определить следующего президента США, и в настоящее время неясно, все ли 67 окружных избирательных комиссий отделяют поздно поступившие бюллетени", - сообщается в исковом заявлении республиканцев.

Как отмечает телеканал CNN, госсекретарь Пенсильвании уже распорядилась, чтобы все бюллетени, поступившие со среды, 4 ноября, по пятницу, 6 ноября, были отделены от бюллетеней, поступивших ко дню выборов, в ожидании текущего судебного разбирательства.

Требование республиканцев "просто просит суд обеспечить выполнение этого распоряжения", а также "не предпринимать никаких действий в отношении бюллетеней", отмечает телеканал.

Трамп, который пока обеспечил себе 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.

В ряде ключевых "колеблющихся" штатах ранее наблюдалась следующая ситуация: почти до конца подсчета там лидировал Трамп, а затем в избиркомах сообщали, что получили дополнительные бюллетени по почте. И по итогам их подсчета побеждал Байден.

Трамп и его сторонники полагают, что такое развитие событий свидетельствует о возможных нарушениях на выборах со стороны демократов. Президент США неоднократно давал понять, что пока не собирается принимать поражение и будет оспаривать итоги голосования в судах.

По последним данным, после подсчета 98% голосов кандидат в президенты от демократов Джо Байден получает 3 312 130 голосов (49,5%), действующий лидер Дональд Трамп - 3 298 477 (49,3%). Таким образом, Байден обгоняет Трампа всего на 13 653 голоса.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ПЕНСИЛЬВАНИЯ, БЮЛЛЕТЕНИ


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