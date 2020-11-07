Подсчет голосов в "колеблющейся" Аризоне продлится до конца выходных, там осталось обработать более 250 тысяч бюллетеней, заявила госсекретарь американского штата Кэти Хоббс.
Как сообщила в интервью телеканалу CNN Хоббс, в Аризоне осталось подсчитать от 250 до 270 тысяч бюллетеней.
"Они (избирательные участки округов штата - ИФ) сообщили нам, что рассчитывают провести подсчет до конца выходных", - отметила она.
Накануне Хоббс сообщала об около 450 тыс. необработанных бюллетенях.
По последним данным, после подсчета 90% бюллетеней в штате Аризона (11 голосов членов коллегии выборщиков) по голосам и по прогнозам некоторых американских СМИ лидирует кандидат в президенты от демократов Джо Байден - 1 564 883 голосов (49,9%), Трамп пока набрал 1 525 114 голосов (48,6%).
Для победы на выборах США кандидат должен получить 270 голосов коллегии выборщиков. Трамп и его штаб намерены оспорить результаты голосования в нескольких штатах.
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