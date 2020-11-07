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Дальнее зарубежье 07.11.2020 10:04

Обработка избирательных бюллетеней в "колеблющейся" Аризоне продлится до воскресенья - госсекретарь штата

Подсчет голосов в "колеблющейся" Аризоне продлится до конца выходных, там осталось обработать более 250 тысяч бюллетеней, заявила госсекретарь американского штата Кэти Хоббс.

Как сообщила в интервью телеканалу CNN Хоббс, в Аризоне осталось подсчитать от 250 до 270 тысяч бюллетеней.

"Они (избирательные участки округов штата - ИФ) сообщили нам, что рассчитывают провести подсчет до конца выходных", - отметила она.

Накануне Хоббс сообщала об около 450 тыс. необработанных бюллетенях.

По последним данным, после подсчета 90% бюллетеней в штате Аризона (11 голосов членов коллегии выборщиков) по голосам и по прогнозам некоторых американских СМИ лидирует кандидат в президенты от демократов Джо Байден - 1 564 883 голосов (49,9%), Трамп пока набрал 1 525 114 голосов (48,6%).

Для победы на выборах США кандидат должен получить 270 голосов коллегии выборщиков. Трамп и его штаб намерены оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, АРИЗОНА, ПОДСЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]