Байден лидирует в президентской гонке в штате Джорджия с перевесом свыше 4 тысяч голосов - американские СМИ

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует с перевесом в 4 235 голоса в ключевом штате Джорджия после подсчета более 7 тыс голосов в округе Гвиннетт, сообщают американские СМИ.
По последним данным, Байден набирает в штате Джорджия (16 голосов членов коллегии выборщиков) 2 455 426 голосов (49,4%), действующий лидер США Дональд Трамп - 2 451 191 (49,3%).
Всего несколько часов назад Байден обгонял Трампа всего на 1 585 голосов.
Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер сообщил о возможном пересчете голосов, отданных в штате на выборах президента США, в связи с тем, что разрыв между результатами у действующего президента Дональда Трампа и его оппонента-демократа Джо Байдена очень мал.
Округ Гвиннет находится близ столицы штата Атланта, в северо-центральной части Джорджии.
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