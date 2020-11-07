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Дальнее зарубежье 07.11.2020 08:35

Байден лидирует в президентской гонке в штате Джорджия с перевесом свыше 4 тысяч голосов - американские СМИ

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует с перевесом в 4 235 голоса в ключевом штате Джорджия после подсчета более 7 тыс голосов в округе Гвиннетт, сообщают американские СМИ.

По последним данным, Байден набирает в штате Джорджия (16 голосов членов коллегии выборщиков) 2 455 426 голосов (49,4%), действующий лидер США Дональд Трамп - 2 451 191 (49,3%).

Всего несколько часов назад Байден обгонял Трампа всего на 1 585 голосов.

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер сообщил о возможном пересчете голосов, отданных в штате на выборах президента США, в связи с тем, что разрыв между результатами у действующего президента Дональда Трампа и его оппонента-демократа Джо Байдена очень мал.

Округ Гвиннет находится близ столицы штата Атланта, в северо-центральной части Джорджии.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ДЖОРДЖИЯ, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]