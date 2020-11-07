Байден лидирует в президентской гонке в штате Джорджия с перевесом свыше 4 тысяч голосов - американские СМИ

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует с перевесом в 4 235 голоса в ключевом штате Джорджия после подсчета более 7 тыс голосов в округе Гвиннетт, сообщают американские СМИ.

По последним данным, Байден набирает в штате Джорджия (16 голосов членов коллегии выборщиков) 2 455 426 голосов (49,4%), действующий лидер США Дональд Трамп - 2 451 191 (49,3%).

Всего несколько часов назад Байден обгонял Трампа всего на 1 585 голосов.

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер сообщил о возможном пересчете голосов, отданных в штате на выборах президента США, в связи с тем, что разрыв между результатами у действующего президента Дональда Трампа и его оппонента-демократа Джо Байдена очень мал.

Округ Гвиннет находится близ столицы штата Атланта, в северо-центральной части Джорджии.