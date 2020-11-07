В Мичигане изучат ход подсчета голосов на президентских выборах

Комитеты по надзору Палаты представителей и Сената штата Мичигана начнут расследование по поводу возможного нарушения процедуры подсчета голосов на выборах президента США, сообщил спикер Палаты представителей штата, республиканец Ли Чатфилд.
"Для обеспечения подотчетности завтра (в субботу - ИФ) комитеты по надзору в сфере законодательной деятельности соберутся, чтобы начать расследование обстоятельств проведения выборов и процедур подсчета голосов в нашем штате на этих и последующих выборах. Задача пересмотреть их результаты не ставится. Америке нужны определенность и единство. Это поможет", - написал Ли Чатфилд в твиттере.
Он отметил, что "каждый законный голос должен быть подсчитан".
"Нет ничего важнее честности в нашей избирательной системе. Позвольте мне быть предельно ясным: тот, кто наберет больше голосов, тот и выиграет Мичиган", - заявил он.
По данным подсчета 99% бюллетеней в "колеблющемся" штате Мичиган, кандидат в президенты США от демократов Джо Байдена набирает 2 790 648 голосов (50,6%), его соперник, действующий президент Дональд Трамп - 2 644 525 (47,9%).
Трамп поставил под сомнение результаты голосования в Мичигане, заявив, что в этом штате было "большое число тайно вброшенных бюллетеней".
ВС Армении обстреляли села Агдамского района
ВС Армении обстреляли села Тертерского и Агджабединского района
ВС Азербайджана окружили и уничтожили части спецназа противника
General Motors получила разрешение на эксплуатацию автомобилей без водителя в Сан-Франциско
Walmart продает бизнес в Аргентине, зафиксирует убыток в $1 млрд
Генсовет ВТО, на котором планировалось 9 ноября утвердить нового гендиректора, перенесен на неопределенный срок
Число заражений COVID-19 в мире превысило 49 млн - университет Хопкинса
В Британии пройдут клинические испытания аспирина в лечении коронавируса
Вакцины против COVID-19 должны получать в ЕС разрешение, но есть временные исключения
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение