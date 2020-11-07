В Мичигане изучат ход подсчета голосов на президентских выборах

Комитеты по надзору Палаты представителей и Сената штата Мичигана начнут расследование по поводу возможного нарушения процедуры подсчета голосов на выборах президента США, сообщил спикер Палаты представителей штата, республиканец Ли Чатфилд.

"Для обеспечения подотчетности завтра (в субботу - ИФ) комитеты по надзору в сфере законодательной деятельности соберутся, чтобы начать расследование обстоятельств проведения выборов и процедур подсчета голосов в нашем штате на этих и последующих выборах. Задача пересмотреть их результаты не ставится. Америке нужны определенность и единство. Это поможет", - написал Ли Чатфилд в твиттере.

Он отметил, что "каждый законный голос должен быть подсчитан".

"Нет ничего важнее честности в нашей избирательной системе. Позвольте мне быть предельно ясным: тот, кто наберет больше голосов, тот и выиграет Мичиган", - заявил он.

По данным подсчета 99% бюллетеней в "колеблющемся" штате Мичиган, кандидат в президенты США от демократов Джо Байдена набирает 2 790 648 голосов (50,6%), его соперник, действующий президент Дональд Трамп - 2 644 525 (47,9%).

Трамп поставил под сомнение результаты голосования в Мичигане, заявив, что в этом штате было "большое число тайно вброшенных бюллетеней".