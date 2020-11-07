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Дальнее зарубежье 07.11.2020 10:28

Трамп считает, что у Байдена нет права объявлять о своей победе на выборах президента США

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил о неправомерности заявления его оппонента-демократа Джо Байдена о победе на выборах, предупредив о том, что судебные разбирательства только начинаются.

"Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на пост президента. Я тоже мог бы сделать такое заявление. Судебные разбирательства только начинаются", - написал Трамп в "Твиттере".

Ранее предвыборный штаб Байдена сообщил, что демократ выступит с обращением к согражданам.

Ожидается, что выступление Байдена состоится в прайм-тайм - в пятницу вечером по времени Восточного побережья США. По некоторым данным, оно запланировано примерно на 20:00 по местному времени.

Байден в настоящее время близок к тому, чтобы набрать необходимое для победы на выборах голоса выборщиков.

СМИ прогнозируют, что Байден объявит себя победителем президентских выборов.

Действующий глава государства Дональд Трамп неоднократно давал понять, что не собирается сейчас признавать поражение и будет оспаривать результаты подсчета голосов в ряде ключевых штатов.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ТРАМП, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]