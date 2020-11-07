ВС Азербайджана окружили и уничтожили части спецназа противника

В ходе боев на линии фронта личный состав 022-ой специальной воинской части ВС Армении был окружен и уничтожен частями ВС Азербайджана, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

"Для усиления спецподразделений противника, которые с начала боев понесли большие потери, к ним присоединились добровольцы и местное население. Однако спецназовцы, понесшие в последнем бою большие потери, были вынуждены отойти со своих позиций", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, 178-й специальный разведывательный батальон, доставленный из Армении на оккупированные территории Азербайджана, также потерял половину своего личного состава убитыми и ранеными в ходе боевых действий.

А. Мамедов