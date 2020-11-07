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Здравоохранение 07.11.2020 10:08

Число заражений COVID-19 в мире превысило 49 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 49 млн 322 тыс. 827, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро субботы (10:00) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 242 тыс. 868 человек, выздоровели 32 млн 480 тыс. 626 человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 733 тыс. 816 заражений коронавирусной инфекцией и 236 тыс. 073 летальных исходов. Более 3,8 млн человек в США излечились от COVID-19.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 462 тыс. 080 заболевших COVID-19 при 125 тыс. 562 смертельных случаях и более 7,8 млн человек поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 631тыс. 181 заражений, умерли 162 тыс. 015 человек, вылечились более 5,1 млн человек.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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