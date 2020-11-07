ВС Армении обстреляли села Тертерского и Агджабединского района

Вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу ряд сел в Тертерском и Агджабединском районах Азербайджана, сообщает министерство обороны.

"Части ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу поселок Шихарх, а также села Газъян и Хусенли Тертерского и село Йухары Гийамеддинли Агджабединского районов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению Минобороны, части азербайджанской армии предпринимают меры по подавлению огневых точек противника.

А. Мамедов